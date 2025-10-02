Ferrara | Pulisic è un giocatore di livello completamente superiore agli altri

A parlare del momento di grazia che sta vivendo Christian Pulisic, esterno americano del Milan, è stato l'ex del Napoli, Ciro Ferrara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ferrara: "Pulisic ci sta facendo vedere qualcosa di importante da diversi anni. Giocatore di livello completamente superiore" - Christian Pulisic ha iniziato la stagione col botto: miglior marcatore del Milan e capocannoniere in Serie A (4 gol in campionato, 6 totali). Si legge su milannews.it

