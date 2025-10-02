Ferrara | Pulisic è un giocatore di livello completamente superiore agli altri

Ferrara: "Pulisic ci sta facendo vedere qualcosa di importante da diversi anni. Giocatore di livello completamente superiore" - Christian Pulisic ha iniziato la stagione col botto: miglior marcatore del Milan e capocannoniere in Serie A (4 gol in campionato, 6 totali). Si legge su milannews.it