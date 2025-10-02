Fermato il ravennate sulla Flotilla | chi sono gli altri italiani bloccati

Ravenna, 2 ottobre 2025 – C’è anche Carlo Alberto Biasoli, operatore culturale ravennate di 39 anni, tra gli attivisti fermati dalle forze israeliane, dopo che ieri sera hanno abbordato le navi della Sumud Global Flotilla in acque internazionali. Alle 8 di questa mattina erano 21 le imbarcazioni della Flotilla fermate e 23 quelle che continuano la navigazione verso Gaza. In base alle informazioni disponibili sul sito dell'organizzazione, ecco chi sono alcuni degli italiani fermati dalle forze israeliane e su quali barche si trovavano. Chi sono gli altri italiani fermati. Barca Morgana: Barbara Schiavulli, Benedetta Scuderi (europarlamentare Europa Verde), Carlo Alberto Biasoli e Jose Nivoi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

