Fermato il ravennate sulla Flotilla | chi sono gli altri italiani bloccati
Ravenna, 2 ottobre 2025 – C’è anche Carlo Alberto Biasoli, operatore culturale ravennate di 39 anni, tra gli attivisti fermati dalle forze israeliane, dopo che ieri sera hanno abbordato le navi della Sumud Global Flotilla in acque internazionali. Alle 8 di questa mattina erano 21 le imbarcazioni della Flotilla fermate e 23 quelle che continuano la navigazione verso Gaza. In base alle informazioni disponibili sul sito dell'organizzazione, ecco chi sono alcuni degli italiani fermati dalle forze israeliane e su quali barche si trovavano. Chi sono gli altri italiani fermati. Barca Morgana: Barbara Schiavulli, Benedetta Scuderi (europarlamentare Europa Verde), Carlo Alberto Biasoli e Jose Nivoi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fermato - ravennate
Cervia, arrestato cittadino ricercato per omicidio in patria A Cervia i Carabinieri hanno arrestato un cittadino ricercato per omicidio in Turchia nel 2022. L’uomo, fermato senza documenti, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9 con matricola abras - facebook.com Vai su Facebook
Fermato il ravennate sulla Flotilla: chi sono gli altri italiani bloccati - L’operatore culturale Carlo Alberto Biasoli aveva detto al Carlino: “Ho paura dal primo giorno, ma tornare non era nei miei piani. Come scrive msn.com
"Ventidue italiani della Flotilla fermati. Altre barche proseguono verso Gaza, la missione continua" - La Global Sumud Flotilla è stata abbordata dalla marina israeliana a poche decine di miglia da Gaza: bloccati anche i parlamentari Marco Croatti, Benedetta Scuderi e Arturo Scotto. Scrive today.it