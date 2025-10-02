Fermati fermati Contromano in superstrada la folle corsa in auto di un 70enne VIDEO
Paura sulla Valdichienti: una 70enne percorre 10 km contromano da Corridonia a Civitanova. Fermata dalla Stradale, sanzioni e sequestro del veicolo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
In questa notizia si parla di: fermati - fermati
Novara, due ragazzi si arrampicano sulla cupola di San Gaudenzio per fare delle foto: fermati e identificati
La grigliata in pineta. Ma sono subito fermati
San Vincenzo, fermati a bordo di una bicicletta elettrica rubata: denunciati
#GlobalSumudFlotilla , #Tajani: 22 italiani fermati. Tutti in buone condizioni - X Vai su X
#Israele intercetta la #Flotilla. Quasi 400 attivisti fermati, almeno 22 sono italiani. 2 imbarcazioni sarebbero ancora in navigazione verso #Gaza. Al #Tg2Rai ore 13,00 #2ottobre Vai su Facebook
Contromano in superstrada per 10 km: la folle corsa in auto, al volante una 70enne: «Fermati, fermati» - Sanzionata una 70enne, l'auto è stata sequestrata dalla polizia stradale. Scrive leggo.it
«Fermati, fermati...». In contromano in superstrada da Corridonia a Civitanova: ecco come è finita la folle corsa - Sanzionata una 70enne, l'auto è stata sequestrata dalla polizia ... Riporta corriereadriatico.it