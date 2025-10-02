Ferentino si ritira dal campionato Scandone Avellino a riposo

Tempo di lettura: < 1 minuto La gara tra Scandone Avellino e Basket Ferentino, valida per il Campionato B Interregionale – Girone E e in programma domenica 5 ottobre alle ore 18, non si disputerà. La società laziale ha infatti ufficializzato il proprio ritiro dal torneo, come comunicato dall’Ufficio Gare FIP Lazio lo scorso 2 ottobre. Di conseguenza, come disposto dalla Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Regionale Lazio, la formazione irpina osserverà un turno di riposo al posto del match previsto. La squadra guidata da Titto Carone tornerà in campo il prossimo 18 ottobre al PalaDelMauro, dove affronterà la Pallacanestro Angri in un match che segnerà la ripresa del cammino biancoverde in campionato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

