Ferentino Convegno Annuale organizzato dal Consultorio Familiare Anatolè

Sabato 18 Novembre 2025, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, presso l’Auditorium Terme Pompeo aFerentino, si terrà la XV^ Edizione del Convegno Annuale organizzato dal Consultorio FamiliareAnatolè in collaborazione con il CISPeF (Centro Italiano Studi Professione e Formazione), la NestorTheater. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: ferentino - convegno

Il Teatro Romano di Ferentino è tornato agli antichi splendori. Dopo le prime due serate di anteprima, il convegno inaugurale ha dato ufficialmente il via alla nuova vita di questo luogo, pronto a ospitare prestigiosi eventi e spettacoli. - facebook.com Vai su Facebook

Filologi da tutto il mondo a Napoli, arriva il convegno annuale: andranno anche a Nisida - Studiosi dall'Europa, Giappone e America Latina sono a Napoli fino al 20 settembre 2025 per i convegno annuale SFLI 2025, società dei filologi della letteratura italiana sul tema Filologia e storia ... Riporta ilmattino.it