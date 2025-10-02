Fenhyce la locomotiva a idrogeno che ripensa le manovre nei terminal merci
Una locomotiva a idrogeno pensata per i terminal merci segna il passo di un cambiamento che promette di riscrivere il trasporto ferroviario. Alla kermesse milanese Expo Ferroviaria, Sitav ha svelato Fenhyce, prototipo spinto da celle a combustibile che vuole coniugare sostenibilità, efficienza e facilità di rifornimento. Un nuovo orizzonte per la trazione merci Il palcoscenico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: fenhyce - locomotiva
Presentata Fenhyce, la locomotiva di Sitav a idrogeno per il trasporto merci
Ferrovie, Ghiglia (Sitav): "Locomotiva Fenhyce per esigenze mercato ferroviario"
Ferrovie: ExpoFerroviaria 2025, presentata la locomotiva a idrogeno HB1-001 FENHYCE di SITAV - X Vai su X
Ferrovie, Ghiglia (Sitav): “Locomotiva Fenhyce per esigenze mercato ferroviario” - "Il progetto Fenhyce consiste nella realizzazione e presentazione di un prototipo di locomotiva merci alimentata a idrogeno che dovrà poi portare alla costruzione di una linea di prodott ... Come scrive msn.com
Presentata Fenhyce, la locomotiva di Sitav a idrogeno per il trasporto merci - In occasione della 12esima edizione di Expo Ferroviaria, l’esposizione internazionale per le tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari, Sitav ha presentato il progetto Fenhyce (Fuel cell energy hydrog ... Lo riporta msn.com