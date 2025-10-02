Fenhyce la locomotiva a idrogeno che cambia il trasporto merci su rotaia

Nell’hangar espositivo di Milano, il rombo delle idee ha accompagnato la nascita di una nuova promessa ferroviaria: una locomotiva alimentata a idrogeno che guarda al futuro del trasporto merci. Firmata da Sitav e presentata a Expo Ferroviaria, la piattaforma Fenhyce offre uno squarcio su un domani più pulito e performante. Una visione industriale che accelera . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Fenhyce, la locomotiva a idrogeno che ripensa le manovre nei terminal merci

Presentata Fenhyce, la locomotiva di Sitav a idrogeno per il trasporto merci

Ferrovie, Ghiglia (Sitav): "Locomotiva Fenhyce per esigenze mercato ferroviario"

