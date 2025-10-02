Femminile Bakker | Vogliamo dimostrare di competere con tutti Al Vismara ci sono…

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatrice del Milan Femminile, Suzanne Bakker, ha rilasciato un' intervista a MilanTv, dove ha parlato del percorso delle sue ragazze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

femminile bakker vogliamo dimostrare di competere con tutti al vismara ci sono8230

© Pianetamilan.it - Femminile, Bakker: “Vogliamo dimostrare di competere con tutti. Al Vismara ci sono…”

In questa notizia si parla di: femminile - bakker

Milan Femminile, Bakker: “Buoni segnali, ecco dove possiamo crescere…”

Bakker testa il suo Milan: Rangers-Femminile, dove seguire la diretta

Milan Femminile, poker ai Rangers: test positivo per Coach Bakker

femminile bakker vogliamo dimostrareMilan Femminile, Coach Bakker: “Possiamo competere con tutti fin dall’inizio” - Nella settimana che porta al debutto in campionato contro il Genoa, la coach della Prima Squadra ha parlato a Milan TV: ambizioni stagionali, crescita collettiva, ricordi speciali e la voglia di parti ... Come scrive msn.com

femminile bakker vogliamo dimostrareMilan femminile, scatta il campionato di Serie A: tra le rossonere c’è Laura Giuliani, la numero uno della Nazionale - La coach del Milan Suzanne Bakker e la responsabile Spina caricano uno spogliatoio pieno di storie di vita. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Femminile Bakker Vogliamo Dimostrare