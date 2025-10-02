Femminile Bakker | Vogliamo dimostrare di competere con tutti Al Vismara ci sono…
L'allenatrice del Milan Femminile, Suzanne Bakker, ha rilasciato un' intervista a MilanTv, dove ha parlato del percorso delle sue ragazze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan Femminile, Bakker: “Buoni segnali, ecco dove possiamo crescere…”
Bakker testa il suo Milan: Rangers-Femminile, dove seguire la diretta
Milan Femminile, poker ai Rangers: test positivo per Coach Bakker
Il mondo calcistico di Suzanne #Bakker e la filosofia del #MilanFemminile Abbiamo avuto il piacere di vivere una giornata al centro sportivo con le rossonere
#MilanFemminile, #Arrigoni guarda al futuro con ambizione #Bakker #MilanNews
Milan Femminile, Coach Bakker: “Possiamo competere con tutti fin dall’inizio” - Nella settimana che porta al debutto in campionato contro il Genoa, la coach della Prima Squadra ha parlato a Milan TV: ambizioni stagionali, crescita collettiva, ricordi speciali e la voglia di parti ... Come scrive msn.com
Milan femminile, scatta il campionato di Serie A: tra le rossonere c’è Laura Giuliani, la numero uno della Nazionale - La coach del Milan Suzanne Bakker e la responsabile Spina caricano uno spogliatoio pieno di storie di vita. Da msn.com