Femminicidio Cinzia Pinna l’autopsia | tre colpi di pistola Quello fatale a uno zigomo

I primi risultati sul corpo della donna uccisa da Emanuele Ragnedda. Fari puntati su due complici: un uomo e una donna che lo avrebbero aiutato a ripulire la tenuta dal sangue.

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

Femminicidio Cinzia Pinna: chi è la compagna di Ragnedda indagata. Cosa avrebbe fatto e quali sono le accuse - Nuovo colpo di scena nel caso di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa a colpi di pistola da Emanuele Ragnedda nella tenuta di Conca

Femminicidio Cinzia Pinna, indagata un'amica di Ragnedda per favoreggiamento - Due persone sono iscritte nel registro degli indagati per favoreggiamento nell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna.