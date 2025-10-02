Femminicidio Cinzia Pinna la madre di Emanuele Ragnedda contro il figlio | Merita l' inferno chiedo perdono

La madre di Emanuele Ragnedda commenta il femminicidio di Cinzia Pinna: "Mio figlio merita l'inferno", e chiede perdono alla famiglia della vittima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Cinzia Pinna, la madre di Emanuele Ragnedda contro il figlio: "Merita l'inferno, chiedo perdono"

