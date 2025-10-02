Feliciani bilancio positivo per la squadra di Chivu | i risultati dei due precedenti in Serie A
Feliciani dirigerà per la terza volta l’Inter nella sfida contro la Cremonese di Serie A: ecco qual è il bilancio sotto la sua direzione. L’ Inter si prepara ad affrontare la Cremonese con Ermanno Feliciani come arbitro, per la terza volta in carriera, nelle partite di Serie A. Il fischietto della sezione di Teramo ha diretto già due volte i nerazzurri, con un bilancio positivo: una vittoria e un pari. Nel primo incontro diretto, il 17 agosto 2024, Feliciani aveva arbitrato Genoa Inter 2-2, mentre in Inter Empoli del 19 gennaio 2025, la squadra nerazzurra aveva vinto 3-1. Feliciani, che sabato sera collezionerà la sua 30ª presenza nel massimo campionato, ha avuto un impatto favorevole nelle partite passate, e i tifosi sperano che questa tradizione positiva continui anche in occasione della sfida con la Cremonese. 🔗 Leggi su Internews24.com
Roma – Hellas Verona, la partita Roma – Hellas Verona, domenica 28 settembre 2025 ore 15.00, stadio Olimpico, arbitro l’imprenditore Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, anni 34. Si torna in campionato dopo la parentesi positiva nel risultato di Nizza - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari Frosinone, Feliciani dirigerà la gara di Coppa Italia all’Unipol Domus: ecco i precedenti con le due formazioni - Cagliari Frosinone, il direttore di gara sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo: ecco i precedenti con le due squadre Oggi si gioca l’importante match di Coppa Italia tra Cagliari e Frosinone, ... Scrive cagliarinews24.com
Carrarese, Calabro: "Mercato? Bilancio positivo. Clima incredibile intorno alla squadra" - Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Cesena, prima giornata del campionato di Serie B 2024/25, in programma domenica alle 20. Lo riporta tuttomercatoweb.com