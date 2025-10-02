Fedez shock confessa un attentato | Quando ha aperto Cuore Nero gli abbiamo dato fuoco

“Le bombe. Io quando andavo nei centri sociali gli davamo fuoco. Prima a un centro sociale di destra, gli davamo fuoco, quando ha aperto Cuore Nero, siamo andati a dargli fuoco. Risultato ottenuto? Abbiamo chiuso Cuore Nero. Almeno Quello”. Una frase shock, da parte del rapper Fedez, nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: fedez - shock

Fedez, il testo shock scatena la bufera: insulti a Sinner, stoccate a Papa e Schlein

Fedez e la frase shock su Sinner: scatta l'esposto in procura

Fedez-Sinner, “frase shock” sul tennista e Procura contro il rapper: è istigazione all’odio razziale

Fedez e la frase shock su Sinner: scatta l'esposto in procura - facebook.com Vai su Facebook

Il paragone shock tra #Sinner e #Hitler fa il giro del mondo: "Frase spregevole, #Fedez come si è permesso?" - X Vai su X

Fedez shock confessa un attentato: "Quando ha aperto Cuore Nero, gli abbiamo dato fuoco" - Prima a un centro sociale di destra, gli davamo fuoco, quando ha aperto Cuore Nero, siamo andati a dargli fuoco. Come scrive milanotoday.it

“L’ho fatto”: Fedez finisce nei guai, la confessione scomoda durante il podcast - Fedez confessa in diretta un reato del 2007 legato al centro sociale Cuore Nero: "Lo bruciammo", le parole del rapper. Riporta donnaglamour.it