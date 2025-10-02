Fedele | col tabacco riscaldato meno tossine ma smettere resta il traguardo

Ridurre i danni del fumo è possibile, ma servono evidenze solide e strategie coordinate: lo ribadisce il cardiologo Francesco Fedele, che vede nei dispositivi a tabacco riscaldato un’opzione per chi proprio non riesce a smettere con la sigaretta tradizionale. Il suo appello emerge chiaramente dal recente Summit di Atene e rilancia il dibattito sulle politiche . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

fedele col tabacco riscaldato meno tossine ma smettere resta il traguardo

