Fedele | col tabacco riscaldato meno tossine ma smettere resta il traguardo
Ridurre i danni del fumo è possibile, ma servono evidenze solide e strategie coordinate: lo ribadisce il cardiologo Francesco Fedele, che vede nei dispositivi a tabacco riscaldato un’opzione per chi proprio non riesce a smettere con la sigaretta tradizionale. Il suo appello emerge chiaramente dal recente Summit di Atene e rilancia il dibattito sulle politiche . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
