FC 26 SBC Pilastri Alyssa Thompson | L’Ala Americano di Pura Velocità!

È il momento di sbloccare un’ala d’attacco devastante per la tua squadra! La SBC di Alyssa Thompson Pilastri 85 OVR è ora disponibile e ti offre una giocatrice incredibilmente veloce, perfetta per dominare le fasce. Il Premio: Alyssa Thompson (85 OVR). Thompson è un’ala dinamica e flessibile, capace di giocare come LM, RM o LW. È l’ideale per chi basa il proprio gioco sulla rapidità: VEL 88 la rende difficilissima da raggiungere.. Dribbling 86 le permette di superare facilmente i difensori.. 4 Stelle Mosse Abilità garantiscono la massima creatività.. Il suo stile di gioco PLUS PLUS da Ala (su entrambe le fasce) le assicura un ottimo controllo quando corre ad alta velocità e un’eccellente precisione nei cross, rendendola una minaccia costante. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

