FC 26 SBC Incontri Principali | Le Grandi Sfide della Settimana
Sono arrivati i nuovi Incontri Principali! Questa serie di Sfide Creazione Rosa (SBC) celebra le partite più sentite e i derby più attesi del mondo del calcio reale. Hai 7 giorni per completare tutte e quattro le sfide e assicurarti i pacchetti premio di valore. Completando tutte le sfide, riceverai il premio finale: un Pacchetto giocatori oro premium. Le 4 Sfide per i Pacchetti Premio. Di seguito i dettagli delle quattro sfide. Ricorda che puoi usare giocatori di basso rating per abbassare i costi! 1 – Chelsea vs Liverpool. Premio: 1x Pacchetto giocatori misti prime. Requisiti Chiave: Minimo 2 giocatori Chelsea O Liverpool. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: incontri - principali
FC 25, Incontri Principali Storici [10 luglio 2025]
FC 25, Incontri Principali Storici [17 luglio 2025]
FC 25, Incontri Principali Storici [24 luglio 2025]
Al Mimaster incontri direttamente gli art director e i direttori editoriali delle principali case editrici e testate internazionali. I moduli dedicati alle copertine sono in collaborazione con Mondadori, Feltrinelli e Salani, sempre con contest di pubblicazione! Saranno - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Incontri Principali: Le Grandi Sfide della Settimana! [25 settembre 2025] - È il momento di onorare le sfide calcistiche più sentite con la nuova SBC "Incontri Principali"! Secondo imiglioridififa.com
FC 26 SBC Tour Mondiale Jarrod Bowen: L’Ala che Fa la Differenza! - La SBC di Jarrod Bowen Tour Mondiale 86 OVR è ora disponibile e celebra l'attaccante ... Segnala imiglioridififa.com