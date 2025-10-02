FC 26 SBC Incontri Principali | Le Grandi Sfide della Settimana

Imiglioridififa.com | 2 ott 2025

Sono arrivati i nuovi Incontri Principali! Questa serie di Sfide Creazione Rosa (SBC) celebra le partite più sentite e i derby più attesi del mondo del calcio reale. Hai 7 giorni per completare tutte e quattro le sfide e assicurarti i pacchetti premio di valore. Completando tutte le sfide, riceverai il premio finale: un Pacchetto giocatori oro premium. Le 4 Sfide per i Pacchetti Premio. Di seguito i dettagli delle quattro sfide. Ricorda che puoi usare giocatori di basso rating per abbassare i costi! 1 – Chelsea vs Liverpool. Premio: 1x Pacchetto giocatori misti prime. Requisiti Chiave: Minimo 2 giocatori Chelsea O Liverpool. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

