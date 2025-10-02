FC 26 Obiettivi Eccellenza Champions Stagione 1 | Il Tuo Trionfo nelle Finali!
È il momento di dimostrare il tuo valore nelle Finali Champions! Sono stati rilasciati due gruppi di obiettivi che ti ricompenseranno per la tua bravura nel torneo principale di Ultimate Team, offrendo Evoluzioni Estetiche esclusive e l’accesso a nuove grafiche per le tue carte. Hai quasi 28 giorni per conquistare tutte le ricompense. Gruppo 1: Eccellenza Estetica Champions (Obiettivi a Lungo Termine). Questo gruppo premia la tua dedizione e le vittorie complessive nelle Finali Champions (non è necessario che siano nella stessa sessione). Sfida Requisito Premio Vinci Vinci 13 partite nelle Finali Champions. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: obiettivi - eccellenza
Eccellenza. Da domani il Trodica incomincia ad allenarsi: "Ci presentiamo al via con obiettivi importanti»
(Adnkronos) - Riconoscere l’impegno, premiare l’eccellenza e costruire una filiera sempre più sostenibile: con questi obiettivi, Gruppo Cap ha conferito anche quest’anno il 'Top supplier award', il riconoscimento dedicato ai fornitori più virtuosi che hanno colla - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Obiettivo Live: Affronta il “Guanto di Sfida Definitivo” – In Palio Kudus Pilastri e un Pacchetto 85+! - Il nuovissimo obiettivo Live "Guanto di sfida definitivo" ti sfida a padroneggiare la ... Segnala imiglioridififa.com
FC 26, la recensione su PS5 - Il simulatore calcistico per eccellenza fa il suo ritorno sulla scena, con un carico di novità che hanno interessato ogni aspetto del gameplay. gamesplus.it scrive