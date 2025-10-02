Favara Agrigento donna dispersa dopo un nubifragio | ritrovata la borsetta
E' stata ritrovata intorno alle 17 di oggi, 2 ottobre, la borsetta della donna di 38 anni di Favara (Agrigento), scomparsa da ieri mattina, dopo esser stata travolta dall'acqua durante un violento nubifragio quando si trovava fuori dalla sua auto. All'interno della stessa borsetta è stata rinvenuta anche la foto di uno dei suoi tre figli e, adesso, si attende solamente la conferma ufficiale dei familiari, anche se non sembrano esserci dubbi sull'appartenenza. Nelle ore precedenti, tra l'altro, era stata trovata anche una scarpa che potrebbe appartenere alla donna, Marianna Bello. Qualcuno tra i familiari avrebbe riconosciuto la calzatura. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
