Nella nuova puntata di Come States?, la rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, protagonista è Fausto Biloslavo, inviato e reporter di guerra tra i più autorevoli in Italia. Con lui affrontiamo le crepe e le possibilità di un accordo di pace “accettabile” per il Medio Oriente, dopo la nota congiunta di Arabia Saudita, Giordania, Emirati, Egitto e Qatar. Al centro anche l'ipotesi di una gestione internazionale di Gaza sotto l'egida Onu, con un inedito “consiglio di pace” targato Donald Trump e Tony Blair. Spazio poi all'inchiesta esclusiva de Il Tempo – oggi confermata anche da AdnKronos – sulla Flotilla con legami diretti con Hamas, dove inconsapevoli “attivisti per la pace” rischiano di trasformarsi in strumenti del terrorismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fausto Biloslavo a Come States? – Pace in Medio Oriente, Flotilla e nuove guerre ibride | GUARDA