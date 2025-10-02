Fascino e acciacchi i nonni influencer conquistano il web
Canzoni, moda, consigli per la salute e la cucina. Ecco come la terza età è diventata virale. E oggi se ne celebra la Giornata.
I nonni: spesso sono i pilastri della famiglia, il loro aiuto è insostituibile, la loro presenza un conforto rassicurante, la loro esperienza e saggezza fonte di ammirazione.