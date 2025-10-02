Fasce di garanzia dello sciopero trasporti 3 ottobre 2025 | gli orari città per città
Roma, 2 ottobre 2025 – Cresce la tensione nelle piazze. Usb e Cgil hanno indetto uno sciopero generale venerdì 3 ottobre in risposta all’intervento della Marina militare israeliana contro la spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. La mobilitazione interesserà tutti i settori pubblici e privati, con possibili disagi per lavoratori e cittadini. Stop ai treni, con alcune corse garantite da Trenitalia e Italo. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, potrebbero verificarsi ripercussioni sulla circolazione di autobus, tram e metropolitane. Alcune società, come quelle di Napoli e Catania, hanno già reso note le modalità dello sciopero, ma per ciascuna città valgono regole e fasce di garanzia stabilite a livello locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fasce - garanzia
Sciopero aerei: oggi voli a rischio e cancellazioni. Ecco le fasce di garanzia
Sciopero a Milano e in Lombardia il 15 luglio: gli orari dei bus Autoguidovie e le fasce di garanzia
Sciopero dei trasporti, martedì 15 luglio tocca ad Autoguidovie: orari e fasce di garanzia
#Sciopero dei treni del 2 e del 3 ottobre 2025, gli orari e le fasce di garanzia - X Vai su X
Scioperi dei treni: da oggi ci saranno fasce di garanzia anche nei giorni festivi. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha esteso la garanzia dei servizi minimi essenziali nel settore ferroviario anche per i giorni festivi. - facebook.com Vai su Facebook
Fasce di garanzia dello sciopero trasporti 3 ottobre 2025: gli orari città per città - Alcune società, come quelle di Napoli e Catania, hanno già reso note le modalità dello sciopero, ma per ciascuna città valgono regole e fasce di garanzia stabilite a ... Secondo quotidiano.net
Sciopero 3 ottobre 2025: treni, metro, bus, gli orari e le fasce di garanzia - Previsti disagi al traffico nelle città in concomitanza con i 100 cortei ... Lo riporta msn.com