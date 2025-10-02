Fasce di garanzia dello sciopero trasporti 3 ottobre 2025 | gli orari città per città

Quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 ottobre 2025 – Cresce la tensione nelle piazze. Usb e Cgil hanno indetto uno  sciopero generale venerdì 3 ottobre  in risposta all’intervento della Marina militare israeliana contro la spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. La mobilitazione interesserà tutti i settori pubblici e privati, con possibili disagi per lavoratori e cittadini. Stop ai treni, con alcune corse garantite da Trenitalia e Italo. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, potrebbero verificarsi ripercussioni sulla circolazione di autobus, tram e metropolitane. Alcune società, come quelle di Napoli e Catania, hanno già reso note le modalità dello sciopero, ma per ciascuna città valgono regole e fasce di garanzia stabilite a livello locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

fasce di garanzia dello sciopero trasporti 3 ottobre 2025 gli orari citt224 per citt224

© Quotidiano.net - Fasce di garanzia dello sciopero trasporti 3 ottobre 2025: gli orari città per città

In questa notizia si parla di: fasce - garanzia

Sciopero aerei: oggi voli a rischio e cancellazioni. Ecco le fasce di garanzia

Sciopero a Milano e in Lombardia il 15 luglio: gli orari dei bus Autoguidovie e le fasce di garanzia

Sciopero dei trasporti, martedì 15 luglio tocca ad Autoguidovie: orari e fasce di garanzia

fasce garanzia sciopero trasportiFasce di garanzia dello sciopero trasporti 3 ottobre 2025: gli orari città per città - Alcune società, come quelle di Napoli e Catania, hanno già reso note le modalità dello sciopero, ma per ciascuna città valgono regole e fasce di garanzia stabilite a ... Secondo quotidiano.net

fasce garanzia sciopero trasportiSciopero 3 ottobre 2025: treni, metro, bus, gli orari e le fasce di garanzia - Previsti disagi al traffico nelle città in concomitanza con i 100 cortei ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fasce Garanzia Sciopero Trasporti