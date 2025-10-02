Roma, 2 ottobre 2025 – Cresce la tensione nelle piazze. Usb e Cgil hanno indetto uno sciopero generale venerdì 3 ottobre in risposta all’intervento della Marina militare israeliana contro la spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. La mobilitazione interesserà tutti i settori pubblici e privati, con possibili disagi per lavoratori e cittadini. Stop ai treni, con alcune corse garantite da Trenitalia e Italo. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, potrebbero verificarsi ripercussioni sulla circolazione di autobus, tram e metropolitane. Alcune società, come quelle di Napoli e Catania, hanno già reso note le modalità dello sciopero, ma per ciascuna città valgono regole e fasce di garanzia stabilite a livello locale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fasce di garanzia dello sciopero trasporti 3 ottobre 2025: gli orari città per città