Farmaci Altini | Condividere i dati Stato-Regioni accelera le cure
Per offrire a ogni cittadino lo stesso diritto alle cure, la vera partita si gioca sul terreno dell’informazione condivisa tra livello nazionale e Regioni. Le riflessioni maturate durante l’ultimo convegno promosso dalla Società italiana di leadership e management in medicina sintetizzano l’urgenza: senza integrazione dei dati sui farmaci, l’equità rischia di diventare solo una promessa. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: farmaci - altini
Farmaci, Altini (Simm): "Per accesso veloce dei cittadini coinvolgere di più le Regioni"
Farmaci, Altini (Simm): “Per accesso veloce dei cittadini coinvolgere di più le Regioni” - X Vai su X
Martedì 30 Settembre 2025 (fino alle 8.30 di Mercoledì 1 Ottobre): FARMACIA Dott. DESIDERIO Via Cesarano, 97 - Pagani Tel. 081.910447 ATTENZIONE - Al di fuori dell'orario ordinario (8.30-13.00 / 16.00-20.30), la farmacia espone nella bacheca esterna la - facebook.com Vai su Facebook
Farmaci, Jommi (Upo), ‘maggiore scambio dati Aifa-Regione ottimizza le risorse’ - Informazioni che vengono raccolte dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ma poi i farmaci vengono gestiti a livel ... Scrive msn.com
Farmaci, Rasi: "Con maggiori dati da Aifa a Regioni utilizzo più razionale risorse" - 'Oggi è stata fatta un'importante rassegna di tutte le metodologie, delle differenze che esistono per l'accesso ... Si legge su msn.com