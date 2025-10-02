Farmaci Altini | Condividere i dati Stato-Regioni accelera le cure

Per offrire a ogni cittadino lo stesso diritto alle cure, la vera partita si gioca sul terreno dell’informazione condivisa tra livello nazionale e Regioni. Le riflessioni maturate durante l’ultimo convegno promosso dalla Società italiana di leadership e management in medicina sintetizzano l’urgenza: senza integrazione dei dati sui farmaci, l’equità rischia di diventare solo una promessa. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Farmaci, Altini (Simm): "Per accesso veloce dei cittadini coinvolgere di più le Regioni"

