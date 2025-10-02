Fango e detriti sulla Provinciale | strada chiusa

È delle ultime ore la notizia diramata dal Servizio Gestione Strade della Provincia che comunica che la Provinciale 208, strada di collegamento tra Avio e San Valentino, è chiusa al traffico a causa di uno smottamento che ha interessato diversi tornanti del tracciato (dal bivio per malga Piagù al. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: fango - detriti

Frana a San Vito di Cadore, fango e detriti invadono l'Alemagna: strada chiusa e traffico bloccato verso Cortina

Frana a San Vito di Cadore nella notte, fango e detriti sull'Alemagna: strada chiusa e traffico bloccato verso Cortina

Maltempo, frana a San Vito di Cadore nella notte: fango e detriti sull'Alemagna: strada chiusa e traffico bloccato verso Cortina

Sulla sede stradale si sono riversati fango e detriti, intorno al km. 8, dopo le abbondanti precipitazioni delle ultime ore. Vai su Facebook

Lunedì 22 settembre 2025 a Milano esonda il Seveso. L’oratorio San Paolo VI Pratocentenaro di via Emilio de Martino a Milano viene completamente sommerso da fango, detriti e acqua. Da quel momento, inizia una gara di solidarietà per riportare tutto alla n - X Vai su X

Smottamenti, fango e traffico bloccato: ecco l’elenco di tutte le strade chiuse a Como e su tutto il territorio - In città sono diverse le arterie bloccate da Polizia locale e Protezione civile: anche via Ambrosoli per il Cosia ingrossato. Segnala ciaocomo.it

Como, disastro maltempo: auto trascinate dal fango. Lariana e Regina invase da acqua e detriti. Martedì scuole chiuse - Lunedì da incubo nella provincia lariana dove si moltipliano gli interventi dei vigili del fuoco. Riporta ilgiorno.it