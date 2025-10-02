Famiglie-gabbia Gli abissi privati e i romanzi Scappare è l’unica salvezza
di Viviana Ponchia "Quella casa era diventata un ambiente insopportabile, una gabbia litigiosa da cui sono scappato". Il diritto alla fuga, per salvarsi. Il senso di colpa per non avere impedito – chissà come - la tragedia. Mario Ocone, 23 anni, è il terzo figlio di una famiglia distrutta. Il maggiore, introverso per carattere e lontano per scelta. Quello che entra di sbieco nella cronaca dell'orrore quando ogni cosa è compiuta e corre in ospedale a cercare la sorella con la testa spaccata. Tutto ciò che resta è li. Mamma è morta, il fratello anche, papà ha confessato la strage. Il biologo, medico e filosofo francese Henri Laborit scriveva: "Non tutte le prigioni hanno le sbarre: ve ne sono molte altre meno evidenti da cui è difficile evadere, perché non sappiamo di essere prigionieri".
