Falso in bilancio rinviata al 6 novembre l’udienza per De Laurentiis
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata rinviata al 6 novembre l’udienza preliminare del procedimento giudiziario in corso a Roma che vede indagato il presidente del Calcio Napoli Aurelio de Laurentiis. Al patron del club azzurro viene contestato il reato di falso in bilancio relativamente alla compravendita dalla Roma del difensore Manolas e per le presunte plusvalenze fittizie in relazione all’acquisto dell’attaccante Osimhen dai francesi del Lille. Il gup capitolino ha accolto l’istanza di rinvio presentata dagli avvocati Fulgeri, Contrata e Scalise e propedeutica al deposito di una consulenza tecnica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
