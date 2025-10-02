Fai Giornate d' autunno | apre anche il palazzo del Viminale
Il sottosegretario Prisco: "Con questa iniziativa si permette a tutti di fruire dei beni dello Stato".
Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”
Per le giornate d'autunno, sabato 11 e domenica 12, aperti più 700 siti in tutta Italia. Aperture straordinarie per il Viminale e il retro della fontana di Trevi. Oggi la presentazione
Domani, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 11:00 si terrà la Conferenza Stampa sulle Giornate FAI d'autunno che si svolgeranno nei giorni 11 e 12 ottobre.
Giornate d'Autunno del FAI: Scigliano protagonista! - La presentazione delle "Giornate d'Autunno" è stata stamattina alle 11:00 con una conferenza stampa dal Viminale (ministero degli Interni ndr)
Giornate Fai d'Autunno: 700 aperture straordinarie in 350 città per l'edizione del cinquantenario - Da Villa Verdi al Viminale, tante occasioni uniche per l'iniziativa del Fondo per l'Ambiente che tra primavera e adesso celebra il suo 50mo anniversario