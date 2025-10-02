fagioli cannellini come si possono mangiare e con cosa abbinarli

I fagioli cannellini si riconoscono subito: chiari, allungati, con una buccia sottile e una consistenza cremosa che si scioglie nel piatto. Hanno un sapore delicato ma non anonimo, e forse è per questo che li usiamo spesso, senza troppi indugi. Ci sono sempre: nelle zuppe fumanti d’inverno, nelle insalate fredde d’estate, accanto al pesce o con le verdure di stagione. Eppure, quando ci chiediamo come portarli in tavola in modo diverso dal solito, la risposta non è così scontata. In cucina si prestano a tante interpretazioni, ma vanno trattati con un minimo di attenzione. Secchi, in vetro o già cotti, ecco qualche idea per imparare ad abbinarli nel modo giusto. 🔗 Leggi su Dilei.it

