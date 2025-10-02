Fagagna ricorda il maestro Piernio Passerini
In occasione del 50° anniversario della fondazione, la Corâl Feagne organizza domenica 5 ottobre alle 18, presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Villalta di Fagagna, la serata “Ricuardant el mestri – Una vita per la musica”, dedicata al ricordo del maestro Piernio Passerini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
