Fagagna ricorda il maestro Piernio Passerini

In occasione del 50° anniversario della fondazione, la Corâl Feagne organizza domenica 5 ottobre alle 18, presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Villalta di Fagagna, la serata “Ricuardant el mestri – Una vita per la musica”, dedicata al ricordo del maestro Piernio Passerini. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

