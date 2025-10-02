Faentina oltre due anni di disagi per i pendolari
Il Circolo Pd di Brisighella è intervenuto con un comunicato ufficiale sulla situazione della linea ferroviaria Faentina, chiedendo un cambio di passo deciso per affrontare i disservizi che da tempo interessano studenti, lavoratori e famiglie della vallata."Da oltre due anni – si legge nella nota – i pendolari vivono quotidianamente ritardi, cancellazioni e difficoltà che non accennano a diminuire. Le soluzioni adottate finora, tra limitazioni di velocità, lavori a intermittenza e bus sostitutivi improvvisati, non hanno portato benefici e hanno anzi aggravato la condizione degli utenti". Il PD avanza quindi due proposte: la prima è la chiusura temporanea della tratta Marradi–Faenza per consentire lavori strutturali senza continue interruzioni, così da mettere in sicurezza la linea e restituire regolarità al servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
