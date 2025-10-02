Fabiola Papalini l' insegnante di fitness morta improvvisamente a 55 anni

Una notizia che ha lasciato sgomenta la comunità sportiva viterbese: è venuta a mancare improvvisamente Fabiola Papalini, insegnante di fitness e personal trainer molto conosciuta e apprezzata in città e in provincia. Aveva 55 anni.Fabiola era un punto di riferimento per tanti appassionati di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

