Fabiola Papalini l' insegnante di fitness è morta improvvisamente a 55 anni | Addio anima bella
Fabiola Papalini è morta improvvisamente e prematuramente a soli 55 anni, lasciando sgomenta tutta la comunità sportiva viterbese. Insegnante di fitness e personal trainer, era molto conosciuta e apprezzata a Viterbo e provincia.Istruttrice preparata e instancabile, Papalini viene ricordata come. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: fabiola - papalini
Fabiola Papalini, l'insegnante di fitness morta improvvisamente a 55 anni
Novità capsule FABIOLA FW25/26 Via J Gagarin,21 - Bettolle (SI) - facebook.com Vai su Facebook