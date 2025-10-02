Fabiola Papalini l' insegnante di fitness è morta improvvisamente a 55 anni | Addio anima bella

Fabiola Papalini è morta improvvisamente e prematuramente a soli 55 anni, lasciando sgomenta tutta la comunità sportiva viterbese. Insegnante di fitness e personal trainer, era molto conosciuta e apprezzata a Viterbo e provincia.Istruttrice preparata e instancabile, Papalini viene ricordata come. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Fabiola Papalini, l'insegnante di fitness morta improvvisamente a 55 anni

