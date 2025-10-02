Fabio Capello stronca la Juve | Un grave problema da risolvere

Fabio Capello ha commentato con grande chiarezza il pareggio della Juventus contro il Villarreal in Champions League, un 2-2 che lascia molti rimpianti. La squadra di Tudor sembrava aver ormai messo in cassaforte la vittoria, ma nei minuti di recupero è arrivato il colpo di testa dell’ex Renato Veiga a gelare lo Stadium. Negli studi di Sky Sport, l’ex allenatore bianconero ha elogiato in parte la prestazione dei suoi, sottolineando soprattutto il cambio di passo portato dalle sostituzioni: “La Juve nella ripresa ha fatto una partita notevole grazie soprattutto ai cambi e all’ingresso di Conceicao che ha cambiato la partita”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

