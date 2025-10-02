Fabio Cannavaro sarà ai Mondiali 2026 con la sua nuova squadra | vicino l'accordo con l'Uzbekistan

L'Uzbekistan ha scelto Fabio Cannavaro come nuovo commissario tecnico: firmerà nelle prossime 48 ore e sarà ai Mondiali 2026, dato che la nazionale ha già ottenuto la qualificazione sul campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

