Fabio Cannavaro è vicino a firmare con l’Uzbekistan, qualificato per la prima volta alla fase finale della Coppa del Mondo Una nuova avventura internazionale attende Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus e capitano della Nazionale italiana campione del Mondo nel 2006. Il Pallone d’Oro dello stesso anno, oggi allenatore, è pronto a sedersi sulla panchina . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fabio Cannavaro pronto a guidare una Nazionale ai Mondiali 2026: attesa per l’ufficialità