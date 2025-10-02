Fabio Biondi torna a Palermo per MusicaMente
Per la stagione musicale dell'associazione MusicaMente di Palermo torna ospite il violinista e direttore d'orchestra Fabio Biondi, questa volta però insieme al chitarrista Giangiacomo Pinardi. L'appuntamento è sabato 4 ottobre, alle 21, nello splendido scenario dell’Oratorio di Santa Cita di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Oggi alle ore 13.03 in onda Luigi Boccherini Quintetto in re maggiore op. 11 n. 6 G. 276 «L'uccelliera». Quintetto L'Europa Galante: Fabio Biondi e Fabrizio Cipriani, violini – Ettore Belli, viola – Maurizio Naddeo e Antonio Fantinuoli, violoncelli.