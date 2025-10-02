Fabio Biondi torna a Palermo per MusicaMente

Per la stagione musicale dell'associazione MusicaMente di Palermo torna ospite il violinista e direttore d'orchestra Fabio Biondi, questa volta però insieme al chitarrista Giangiacomo Pinardi. L'appuntamento è sabato 4 ottobre, alle 21, nello splendido scenario dell’Oratorio di Santa Cita di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

