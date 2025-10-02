Fabbrica Autunno parla la lingua dei giovanissimi
Con l’arrivo dell’autunno si rinnova il tabellone di eventi e di corsi proposto dalla Fabbrica delle Candele (viale Salinatore 30) che si conferma, secondo l’assessora Paola Casara, come "la piccola cittadella della creatività e dell’espressione giovanile nelle sue varie forme e linguaggi, in cui tante associazioni locali chiedono di poter partecipare al palinsesto, che continua lungo tutto l’anno e che viene pensato a partire dalle richieste dei ragazzi". Per l’edizione del 2025, ‘ Fabbrica Autunno ’ prevede tre filoni che si alterneranno fino a dicembre. Si parte dai progetti scaturiti dal bando Fabbrica 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fabbrica - autunno
