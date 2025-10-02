Oscar Piastri si è presentato concentrato e sereno in occasione del media-day che, come tradizione, sancisce il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto le luci dei riflettori del tracciato cittadino di Marina Bay ci attende un’altra tappa di capitale importanza per la corsa al titolo che, per il momento, è ancora rappresentata da un derby interno in casa McLaren, ma Max Verstappen è sempre più in agguato. Dopo la doppietta Baku-Monza, infatti, il quattro-volte campione del mondo si è leggermente avvicinato al duo papaya, ma rimane ancora distante 69 lunghezze proprio dal pilota australiano, mentre Lando Norris si trova a 25 punti dal compagno di scuderia. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Oscar Piastri: "Non voglio ripetere gli errori di Baku. Mi attende un weekend di concertazione massima"