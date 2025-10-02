F1 Max Verstappen | Non penso al Mondiale spero di fare bene a Marina Bay
Come si dice in questi casi, l’appetito vien mangiando. Nelle ultime due gare Max Verstappen ha conquistato due vittorie consecutive, pasteggiando ed approfittando degli inaspettati problemi avuti dalla McLaren, team che sta dominando la stagione del Mondiale 2025 di Formula 1. Adesso, in vista del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del calendario, l’olandese sogna un importante tris, magari facendo perno sull’euforia da titolo che imperversa al momento nella testa di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente primo e secondo della classe. E mentre alcuni colleghi, uno su tutti Charles Leclerc, credono di un suo inserimento nella corsa alla classifica piloti, durante il media day il nativo di Hasselt ha preferito glissare, ponendo l’attenzione sull’imminente impegno in quel di Marina Bay. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: verstappen - penso
Gp Singapore 2025, Verstappen: “Non penso al Mondiale, solo a fare il massimo” #SingaporeGP - X Vai su X
Max Verstappen chiede di tornare alle F1 degli anni 2000-2010, le sue parole a riguardo : "Penso che se potessimo avere macchine simili a quelle del 2010, o anche prima, sarebbe fantastico, credo che gioverebbe alle corse". Ph. Getty images #F1 #motorp - facebook.com Vai su Facebook
Gp Singapore 2025, Verstappen: “Non penso al Mondiale, solo a fare il massimo” - Dopo essersi imposto come obiettivo la vittoria del Gp di Singapore che non è ancora arrivata in carriera, Max Verstappen ... Segnala msn.com
F1. Leclerc scettico sulle possibilità di vittoria della Ferrari prima della fine del 2025: “Penso sia improbabile” - Charles Leclerc ritiene improbabile che la Ferrari possa cogliere una vittoria prima della fine della stagione 2025 di Formula 1 ... Secondo automoto.it