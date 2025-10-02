Come si dice in questi casi, l’appetito vien mangiando. Nelle ultime due gare Max Verstappen ha conquistato due vittorie consecutive, pasteggiando ed approfittando degli inaspettati problemi avuti dalla McLaren, team che sta dominando la stagione del Mondiale 2025 di Formula 1. Adesso, in vista del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del calendario, l’olandese sogna un importante tris, magari facendo perno sull’euforia da titolo che imperversa al momento nella testa di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente primo e secondo della classe. E mentre alcuni colleghi, uno su tutti Charles Leclerc, credono di un suo inserimento nella corsa alla classifica piloti, durante il media day il nativo di Hasselt ha preferito glissare, ponendo l’attenzione sull’imminente impegno in quel di Marina Bay. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Non penso al Mondiale, spero di fare bene a Marina Bay”