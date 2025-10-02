F1 Lando Norris | A Singapore voglio ripetere il successo di un anno fa ma occhio a Verstappen e Ferrari

Lando Norris non vuole mollare e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa odierna, che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Nello splendido scenario del tracciato cittadino di Marina Bay siamo pronti per vivere un’altra tappa di estrema rilevanza per quanto concerne la corsa al titolo che, fino ad oggi, è ancora tutta interna al team McLaren. Max Verstappen, però, dopo le due ultime vittorie, vuole provare il colpaccio. L’olandese rimane ancora distante 69 lunghezze dal leader della classifica generale, Oscar Piastri, mentre il pilota inglese si trova 25 punti sotto il compagno di scuderia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “A Singapore voglio ripetere il successo di un anno fa, ma occhio a Verstappen e Ferrari”

In questa notizia si parla di: lando - norris

F1, Lando Norris: “Voglio invertire il trend con Spa. Il meteo? Spero nell’asciutto”

F1, Lando Norris: “Speravo in un po’ di lotta tra i primi due, ma la Red Bull era troppo veloce sul dritto”

Lando Norris batte Piastri e fa la pole nel GP Belgio, Leclerc beffa Verstappen ed è terzo a Spa

Lando Norris si sbilancia su Max Verstappen e sulle sue “avventure parallele” lontano dalla F1. A margine del weekend di Singapore, il pilota McLaren ha dichiarato: “Rispetto Max per quello che sta facendo, ma è in una posizione molto più facile per farlo ri - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo turno di libere è andato in archivio con il miglior tempo di Lando Norris davanti a Verstappen e Piastri #F1 | #AzerbaijanGP - X Vai su X

F1, Lando Norris: “A Singapore voglio ripetere il successo di un anno fa, ma occhio a Verstappen e Ferrari” - Lando Norris non vuole mollare e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa odierna, che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran ... Segnala oasport.it

F1, McLaren e il Mondiale Costruttori: le combinazioni in vista del GP di Singapore - A Singapore, infatti, il team di Woking avrà il suo secondo match point a disposizione per diventare campione nel Mondiale Costruttori. sport.sky.it scrive