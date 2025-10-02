F1 Kimi Antonelli | Weekend positivo a Baku dopo Monza sono cambiate tante cose

Kimi Antonelli sta vivendo una stagione di apprendistato abbastanza complicata con Mercedes nel Mondiale di Formula Uno 2025, in cui ha firmato degli acuti notevoli come la doppia performance in qualifica a Miami ed il podio in Canada perdendo però quasi sempre il confronto diretto con il fortissimo compagno di squadra George Russell. Il rookie bolognese occupa comunque la settima piazza in classifica generale e spera di togliersi ancora qualche soddisfazione da qui a fine anno, anche per dare una mano al team anglo-tedesco nella battaglia con Ferrari e Red Bull per la seconda posizione tra i costruttori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Kimi Antonelli: “Weekend positivo a Baku, dopo Monza sono cambiate tante cose”

In questa notizia si parla di: kimi - antonelli

Kimi Antonelli: «La F1 è un mare pieno di squali, è un attimo essere mangiato»

Kimi Antonelli: “La mia fidanzata Eliska capisce i sacrifici, ma per vivere assieme è presto”

F1: in Canada vince Russell. L'italiano Kimi Antonelli è terzo

In Formula 1, le voci corrono veloci quanto le monoposto in pista, e spesso bastano pochi risultati altalenanti per far cambiare direzione al vento dell'opinione pubblica. Lo sa bene Andrea Kimi Antonelli, autore finora di una stagione fatta di alti e bassi. Dopo u - facebook.com Vai su Facebook

Kimi Antonelli non si accontenta del P4: “Speravo nel podio. La gomma hard era migliore, la media con cui sono partito invece è calata molto alla distanza. Mancava una buona trazione per attaccare Lawson standogli attaccato dall’uscita di curva fino al rettifil - X Vai su X

Antonelli: “Dopo Monza sono cambiate molte cose e tutto è andato liscio. Emozionante esordire a Singapore” - Dopo il quarto posto di Baku, Kimi Antonelli affronterà in questo weekend di esordio sulla pista cittadina di Singapore ... Riporta formulapassion.it

F1, Antonelli centra un weekend perfetto a Baku: "Speravo nel podio" - ‘Speravo nel podio’, ammette il giovane pilota Mercedes, mentre il team sorpassa la Ferrari nella classi ... Scrive automoto.it