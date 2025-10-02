Il Gran Premio di Singapore sarà il diciottesimo dell’edizione 2025 del Mondiale di F1, che si appresta dunque a concludere il terzo quarto della sua lunghissima stagione. L’evento di Marina Bay si terrà nel weekend del 3-5 ottobre e rappresenta ormai un appuntamento fisso per il Circus, divenuto di casa nella città-stato asiatica. Nato nel 2008, generò grandissima curiosità per il fatto di essere il primo di sempre in notturna. Il tracciato urbano è stato oggetto di diverse modifiche nel corso del tempo, allo scopo di renderlo più filante e meno tortuoso. In particolare, due anni orsono sono state rimosse quattro curve a gomito nella parte finale del giro, allo scopo di avere un lungo rettilineo in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, GP Singapore 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara