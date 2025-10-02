La Formula 1 si appresta a vivere il Gran Premio di Singapore, un appuntamento potenzialmente cruciale nella rincorsa a un Mondiale piloti inaspettatamente rimesso in discussione dall’esito degli ultimi due GP. Max Verstappen ha vinto sia a Monza che a Baku, raccogliendo 50 punti. In questo modo, ne ha recuperati rispettivamente 35 e 26 a Oscar Piastri e Lando Norris. L’australiano resta al comando della classifica generale con 25 lunghezze di margine sul compagno di squadra e 69 sull’olandese. Il distacco è ancora importante, però quanto accaduto tra l’Italia e l’Azerbaigian è stato sufficiente per rigenerare l’ipotesi che la corsa al titolo non sia più ristretta al duo McLaren, ma comprenda anche “il profeta” della Red Bull. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Singapore 2025. Snodo cruciale, se Verstappen recupera anche a Marina Bay riapre il Mondiale