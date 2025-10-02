F1 Giovinazzi meglio di Verstappen a Singapore! L’incredibile dato specchio del cattivo rapporto tra l’olandese e Marina Bay
C’è un dato curioso legato al Gran Premio di Singapore che riguarda Max Verstappen e. Antonio Giovinazzi. A Marina Bay, il fuoriclasse olandese ha percorso meno giri in testa rispetto al pilota italiano! A notarlo è stato qualche appassionato, evidentemente dalla mente brillante e. singolare. Pubblicata sulla piattaforma Reddit, questa statistica unica merita di essere approfondita. Giovinazzi completò 4 tornate al comando del GP di Singapore 2019. In quella gara, l’allora pilota dell’Alfa Romeo rimase a lungo in ottava posizione. Poi, ritardando al massimo la sosta ai box, si ritrovò addirittura al primo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
