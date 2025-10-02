Si è aperta con il consueto media-day la settimana del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay, i piloti sono pronti ad affrontare un weekend difficile che, nel passato, ha sempre riservato colpi di scena in ottica Mondiale, guidato sempre dalla McLaren di Oscar Piastri. Il circuito cittadino, reso celebre poiché nel 2008 fu il primo in notturna, è teatro oggi di un nuovo scontro tra Lando Norris, vincitore nel 2024, e Oscar Piastri, leader della classifica piloti. Da non escludere anche Max Verstappen, reduce da due successi consecutivi a Monza e Baku. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Non sono al 100%, Singapore è sempre una sfida”