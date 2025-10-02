Extinction Rebellion blocca l’Interporto di Padova manifestanti quasi investiti da un tir

Mattinata di proteste in tutta la città. Dai licei all'Università, sino all’Interporto di Padova, dove un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion ha dato vita a un presidio contro i rapporti commerciali con Israele, in solidarietà con la Palestina e alla Global Sumud Flotilla. Gli attivisti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

