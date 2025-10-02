Expo Ferroviaria 2025 | il Dac presenta Mercurio il sistema intelligente per la sicurezza delle infrastrutture
Grande interesse a Expo Ferroviaria 2025, in corso a Fiera Rho Milano, per la presentazione del progetto Mercurio, il Sistema di monitoraggio intelligente e multipiattaforma per la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria, promosso dal Dac-Distretto Aerospaziale della Campania insieme a Eac-Ente Autonomo Volturno, Università degli Studi di Napoli Federico II, Mapsat e Medimok, nell’ambito della call del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Accordi per l’Innovazione. All’incontro, che si è svolto presso il Forum 2 del Padiglione 11 della Fiera Milano Rho, hanno preso parte Luigi Carrino, Presidente del Dac, Umberto De Gregorio, Presidente Eav, Paolo Bellomia, Senior Manager Dac, e Pasquale Rovito, Responsabile Innovation & Research di Eav. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: expo - ferroviaria
Eav porta l’innovazione ferroviaria a Milano: sarà a Expo Ferroviaria 2025
Dac ed Eav a Expo Ferroviaria: dal know-how aerospaziale al progetto Mercurio per la rete ferroviaria
Smartset Vibe della Lucchini Rs, un sistema che migliora la manutenzione dei treni a Expo Ferroviaria
Škoda Group: 10 nuovi tram per la linea tramviaria T2 Bergamo–Villa d’Almè - Milano, 1° ottobre 2025 – Škoda Group e Tramvie Elettriche Bergamasche (TEB) hanno presentato oggi, in occasione dell’Expo Ferroviaria 2025, il nuovo tram Škoda ForCity Class - facebook.com Vai su Facebook
#ExpoFerroviaria 2025 a #Milano: innovazione e investimenti per il trasporto su rotaia - X Vai su X
FS Logistix porta il sistema digitale DAC a Expo Ferroviaria 2025 - FS Logistix (Gruppo FS) porta a Expo Ferroviaria 2025 nuove tecnologie per l’innovazione della logistica in Europa. Da finanza.repubblica.it
EXPO Ferroviaria 2025: FS Logistix presenta sistema DAC in collaborazione con Europe’s Rail Joint Undertaking - (FERPRESS) – Milano, 1 OTT – FS Logistix porta a Expo Ferroviaria 2025 nuove tecnologie per l’innovazione della logistica in Europa. Riporta ferpress.it