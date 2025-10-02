Expo Ferroviaria 2025 | il Dac presenta Mercurio il sistema intelligente per la sicurezza delle infrastrutture

Grande interesse a Expo Ferroviaria 2025, in corso a Fiera Rho Milano, per la presentazione del progetto Mercurio, il Sistema di monitoraggio intelligente e multipiattaforma per la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria, promosso dal Dac-Distretto Aerospaziale della Campania insieme a Eac-Ente Autonomo Volturno, Università degli Studi di Napoli Federico II, Mapsat e Medimok, nell’ambito della call del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Accordi per l’Innovazione. All’incontro, che si è svolto presso il Forum 2 del Padiglione 11 della Fiera Milano Rho, hanno preso parte Luigi Carrino, Presidente del Dac, Umberto De Gregorio, Presidente Eav, Paolo Bellomia, Senior Manager Dac, e Pasquale Rovito, Responsabile Innovation & Research di Eav. 🔗 Leggi su Ildenaro.it