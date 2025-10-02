Ex poliziotto e professore | chi è Armando Palmegiani il nuovo super consulente di Sempio
L'addio del generale Luciano Garofano alla difesa di Andrea Sempio ha costretto i legali dell'indagato ad avvalersi di un altro consulente scientifico, che è stato individuato in Armando Palmegian i. Così come il suo predecessore, anche lui ha indossato una divisa, che però era quella della Polizia di Stato, Reparto scientifico, nel quale ha ricoperto il ruolo di commissario capo. Ha concluso la sua carriera in polizia dopo 38 anni con la qualifica di vice dirigente della Squadra Mobile, sezione omicidi, di Roma e nel corso della sua vita professionale ha lavorato su casi importanti come via dei Georgofili a Firenze, dove Cosa Nostra fece esplodere una bomba, ma anche il massacro del Circeo ed Elisa Claps, per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: poliziotto - professore
