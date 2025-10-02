Ex Milan Conceicao va ad allenare in Arabia | ecco quale sarà la sua prossima squadra
L'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao è pronto a dire sì a una squadra araba. Lo ha riportato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Ultimissime Juve LIVE: è fatta per il riscatto di Conceicao, Sancho sempre più vicino ai bianconeri, Vlahovic apre al Milan
Ex Milan, ecco la possibile prossima destinazione di Conceicao
Allegri ha schierato un Milan disordinato, sembrava il remake di Fonseca e Conceiçao (La Stampa)
Ex Milan, Sergio Conceiçao riparte dall'Arabia Saudita: sarà il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad di Benzema - Il tecnico portoghese, in rossonero da dicembre 2024 al maggio scorso, si è accordato sulla base di un contratto biennale Sergio Conceiçao riparte dall'Arabia Saudita. Scrive calciomercato.com
Sergio Conceicao, l’ex Milan può tornare in panchina: ecco dove - Sergio Conceicao potrebbe tornare in panchina a breve, sull'ex Milan c'è una squadra straniera: ma attenzione a Luciano Spalletti. Segnala milanlive.it