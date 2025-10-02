Ex Milan Conceicao va ad allenare in Arabia | ecco quale sarà la sua prossima squadra

L'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao è pronto a dire sì a una squadra araba. Lo ha riportato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan conceicao allenareEx Milan, Sergio Conceiçao riparte dall'Arabia Saudita: sarà il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad di Benzema - Il tecnico portoghese, in rossonero da dicembre 2024 al maggio scorso, si è accordato sulla base di un contratto biennale Sergio Conceiçao riparte dall'Arabia Saudita. Scrive calciomercato.com

ex milan conceicao allenareSergio Conceicao, l’ex Milan può tornare in panchina: ecco dove - Sergio Conceicao potrebbe tornare in panchina a breve, sull'ex Milan c'è una squadra straniera: ma attenzione a Luciano Spalletti. Segnala milanlive.it

