Ex Cinema Cavour il duo Napolitano-Macaretti esplora il confine tra musica e composizione

Sabato 4 ottobre, ore 17.30 presso Casa Ciao, proseguono i percorsi e le esplorazioni di Modena Contemporanea. Sarà ospite il duo formato dalla violinista Alma Napolitano e dal fisarmonicista Antonio Macaretti; Lab-Echoes, il titolo del loro ultimo progetto.Il duo, nato in seno all'ensemble.

Fuori, di Mario Martone (2025, 115') Domenica 5 ottobre alle ore 18.30 presso il cinema La Compagnia (via Cavour, 50/r - Firenze). Alla presenza del regista Mario Martone e della sceneggiatrice Ippolita di Majo ingresso €4,00 (ridottissimo per gli stu

La regista, Julia Ducournau, sarà presente al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), giovedì 18 settembre, alle ore 19.30, per presentare il suo nuovo atteso film Alpha.

Modena, occupato l'ex cinema Cavour dopo il corteo abusivo / FOTO - Dopo lo sgombero del cinema Olympia avvenuto qualche giorno fa, gli autonomi ieri pomeriggio hanno ...

Ex cinema Cavour, riqualificazione a rischio "Determinanti pandemia e stop al cantiere" - La fondazione Auxilium sta valutando se mantenere l'investimento per la riqualificazione dell'ex cinema Cavour dove era prevista la realizzazione di una mensa sociale.