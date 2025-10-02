Europei femminili di pallanuoto 2026 | l’Italia pesca Serbia Croazia e Turchia
Il Setterosa inserito nel Girone C. Il CT Silipo: “Sorteggio positivo, puntiamo a partire forte e insidiare la Grecia nella seconda fase” La European Aquatics ha sorteggiato i gironi della prima fase degli Europei femminili di pallanuoto 2026, in programma a Funchal, capitale di Madeira, dal 26 gennaio al 5 febbraio. L’Italia, inserita tra le teste di serie, è stata collocata nel Girone C insieme a Serbia, Croazia e Turchia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
