Europei di ciclismo altra medaglia per l’Italia a due ruote

La staffetta dell’Italia ha conquistato la medaglia d’argento nella staffetta mista a cronometro agli Europei di ciclismo. La manifestazione è in corso in Francia. Il sestetto azzurro è composto da Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Federica Venturelli. La Francia ha avuto la meglio sulla squadra azzurra per una manciata di secondi. Il bronzo è andato alla Svizzera. Europei di ciclismo, oro alla Francia per una manciata di secondi. Già erano arrivati l’oro nella crono U23 di Federica Venturelli e l’argento di Ganna nella prove elite uomini. Oggi  arriva un’altra medaglia per l’Italia del ciclismo nelle prove contro il tempo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

